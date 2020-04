Para o espaço jornalístico sobre a pandemia do novo coronavírus em Goiás, O Popular estreia nesta segunda-feira (13) edição extraordinária do boletim de notícias ProsaNews em sua grade de transmissões ao vivo para internet.

Apresentado pelo jornalista Michel Victor Queiroz, o programa será transmitido a partir das 12h, de segunda à sexta, no portal opopular.com.br e nas redes sociais oficiais do jornal (Youtube e Facebook).

No conteúdo, as últimas notícias da manhã e aprofundamento da manchete da edição impressa, com bastidores e análises da notícia. O público também poderá participar do programa por meio de comentários nas redes sociais, tirando dúvidas ou sugerindo pautas.

Boletim diário

O ProsaNews é um boletim de notícias tradicionalmente transmitido às 17 horas, diariamente, no portal e redes sociais, com conteúdo de serviços, análises e principais destaques do dia. Nesta edição extra, o foco será apresentar as notícias da manhã.

Como assistir ao ProsaNews?

Acesse o portal opopular.com.br

Redes Sociais: facebook.com/opopular ou Youtube, canal oficial Jornal O Popular