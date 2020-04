A proposta da Cooperativa de Transporte Escolar e Turismo de Goiás (Cooperteg) e Sindiescolar Goiás de fazer com que vans do transporte escolar e de turismo realizem o serviço alternativo ao coletivo urbano regular é vista por donos dos veículos como uma medida que pode salvar famílias que atuam no setor. Maria de Oliveira, de 59 anos, possui uma van de transporte escolar há 22 anos e já atuou até mesmo no transporte alternativo na capital no início da década de 2000, quando a atividade funcionou como concorrente aos ônibus.

Para ela, poder auxiliar neste momento em que há aglomeração de passageiros nos terminais e pontos de ônibus seria um alívio. “Hoje nós estamos todos parados, fomos os primeiros a não poder trabalhar e possivelmente seremos os últimos a voltar. Os carros estão todos encostados e seria um jeito de ter uma renda”, conta. Maria diz que a atividade seria o suficiente para amenizar a crise financeira que passam os proprietários das licenças para atuar no transporte escolar, que apenas em Goiânia são registrados 338.

“Perguntei nos grupos de proprietários que participo e praticamente todo mundo disse que topa trabalhar no alternativo desta maneira, se for tudo regulamentado pelo Estado, é uma coisa bem rentável e pode funcionar”, diz. Ela explica que teria de ver apenas como seriam as regras das autoridades sanitárias, já que possivelmente não se poderia fazer a lotação máxima dos veículos, com 15 passageiros. “Talvez andaria com 10 ou 12 por vez. Mas quanto a linha que ia rodar, acho que não faz diferença não, isso pode ser organizado pela cooperativa, pela CMTC ou mesmo pelas empresas.”

O presidente das entidades, Adilson Lellis reforça que o trabalho seria em curto prazo, de no máximo 90 dias, o que daria para amenizar o prejuízo dos trabalhadores neste período. “Possivelmente em julho voltaríamos a trabalhar, com o retorno das aulas. E aí o governo poderia ver se ainda precisava manter os carros do turismo, se for necessária ainda esta ajuda”, diz.