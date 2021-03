Cidades Proprietário e presidente do Hospital Lúcio Rebelo morre vítima da Covid-19 em Goiânia Percival Xavier Rebelo Filho, de 78 anos, estava internado desde a semana passada em um hospital particular após ter sido diagnosticado com a doença

O médico pediatra Percival Xavier Rebelo Filho, de 78 anos, morreu nesta quarta-feira (10) por complicações da Covid-19. Proprietário e presidente do Hospital Lúcio Rebelo, o médico estava internado desde a semana passada em um hospital particular em Goiânia após ter sido diagnosticado com a doença. Percival chegou a apresentar melhora no quadro clínico, mas não re...