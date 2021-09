Cidades Proposta que prevê logomarca do SUS como símbolo nacional é aprovada em comissão da Câmara A ideia do projeto é a de reforçar a importância do SUS, aproveitando momento em que ela tem sido mais reconhecida devido ao combate à pandemia da Covid-19

Um projeto de lei do deputado Alexandre Padilha (PT-SP) que institui que o símbolo do SUS (Sistema Único de Saúde) seja incluído na lista de símbolos nacionais foi aprovado nesta quarta-feira (8) na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. A ideia do projeto é a de reforçar a importância do SUS, aproveitando momento em que ela tem sido mais reconhecida devido...