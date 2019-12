Cidades “Proposta falaciosa de escolha”, critica especialista

A fim de cumprir a legislação federal (13.415/ 2017), que estabeleceu uma mudança na estrutura do Ensino Médio, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) criou uma matriz curricular dividida entre disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que são as usuais (Língua Portuguesa, Matemática, Física etc), e a chamada “flexibilização curricular”, que são as disc...