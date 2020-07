Cidades Proposta do governo para Fundeb é para comprar voto em 2022, diz presidente de comissão da PEC Proposta amplia complementação da União, mas Guedes quer destinar recursos para Renda Brasil

A proposta do governo de destinar parte da complementação adicional da União ao Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família, é para manter a população na ignorância e garantir votos ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 2022. As declarações são do presidente da comissão especial da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Fundeb, deputado Bacela...