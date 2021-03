Cidades Proporção de mortes por Covid-19 entre idosos acima de 80 anos recua em Goiás Em agosto de 2020, essa população respondia por 14% de todos os óbitos por Covid-19 em Goiás, índice que caiu para 7% em março

A participação de pessoas com mais de 80 anos - faixa etária que recebe a segunda dose da vacina em Goiás - no total de mortes por Covid-19 no Estado está 50% menor, em plena segunda onda da doença, que em agosto do ano passado, mês em que a doença atingiu seu pico em 2020, de acordo com dados do Registro Civil. Enquanto ao longo deste mês essa população representou 7% de tod...