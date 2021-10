Cidades Proporção de idosos internados por Covid-19 aumenta em Goiás Avanço da vacinação dos jovens e queda na proteção dos mais velhos são apontados como causas da mudança no perfil etário em hospitais. Maiores de 60 anos representam cerca de 50%

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 entre os mais jovens, a proporção de idosos internados pela doença retornou aos patamares do começo do ano. Eles chegaram a representar apenas 25,3% dos internados em junho. Desde então, aos poucos, o número voltou a crescer e, em setembro eles foram 57% das pessoas internadas pela doença. A perda de proteção também explica ...