Cidades Pronto-socorro do HDT em Goiânia perde médicos Gestão do hospital decidiu que vai colocar apenas um médico por plantão na urgência porque não haveria demanda suficiente para continuar com dois profissionais

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia, está diminuindo a quantidade de médicos que atendem em seu pronto-socorro. A urgência da unidade deixará de ter dois profissionais por plantão para ter apenas um. Trabalhadores do hospital dizem temer que a qualidade do atendimento diminua após a mudança. Cinco médicos já foram demitidos no in...