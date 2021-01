Cidades Promotorias investigam casos de 'fura fila' da vacina em seis estados Prefeitos, vice-prefeito e chefe de setor de informática de prefeitura tomaram vacina

As Promotorias de pelo menos seis estados do Nordeste abriram investigações para apurar relatos de pessoas que furaram a fila da vacina contra a Covid-19 nos primeiros dois dias de imunização. Os casos foram registrados em dez cidades de seis estados -Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. À reportagem os Ministérios Públicos afirmaram q...