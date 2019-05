Cidades Promotores são proibidos de requisitarem provas sem decisão judicial Pedido de novos exames por médico do SUS feito pelos promotores que compõem força-tarefa do Ministério Público foi considerado ilegal. Juíza diz que pedidos precisam, necessariamente, passar pelo crivo judicial

Promotores que compõem a força-tarefa do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para investigar as acusações contra o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foram proibidos de praticar atos que possam caracterizar invasão de competência do Poder Judiciário. A decisão é da juíza Rosângela Rodrigues Santos, da Comarca de Abadiânia, proferida no último d...