Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ligados à área ambiental entendem que o projeto de lei enviado pelo governo estadual à Assembleia Legislativa (Alego) que cria o Regime Extraordinário de Licença Ambiental (REL) é inconstitucional. O documento deve ser apreciado em primeira votação na sessão plenária remota de hoje. Caso aprovado, empreendimentos que se iniciam entre este ano e o próximo, seja a construção ou operação, poderão ter a licença ambiental de modo mais rápido, em processo de fase única e pela internet. Para os promotores, a proposta não foi debatida com a sociedade e nem mesmo prevê as mudanças socioambientais que vão ocorrer.

O projeto é justificado pelo governo como uma medida de desburocratizar a emissão das licenças durante o período de calamidade pública em razão da pandemia gerada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), o que facilitaria a retomada da economia. Até por isso o REL só valerá enquanto o decreto estadual que confirma a calamidade tiver sua duração e para empreendimentos que funcionarão até, no máximo, 2021. Ele é válido para todos os empreendimentos de pequeno a médio porte, independente do potencial poluidor, ou mesmo de grande porte, desde que o potencial poluidor seja pequeno ou médio, conforme a classificação da Lei 20.694, de dezembro de 2019.

Coordenador da área de atuação do Meio Ambiente e do Consumidor do MP-GO, Delson Leone Junior relata que o órgão não foi consultado e nem mesmo o Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemam), do qual faz parte. “O projeto de lei não fala qual vai ser o impacto socioambiental para o Estado e nem possui participação popular, conforme determina a lei ambiental”, diz. Segundo ele, a proposta é absurda, sobretudo por argumentar a sua existência pela calamidade pública da pandemia, sem se preocupar com o meio ambiente. “Tem a justificativa da economia, embora não mostre qual a garantia disso, e, principalmente, tem a fragilização dos procedimentos de licenciamento ambiental.”

Junior entende que, ao contrário do que o Estado deseja, que é a celeridade nos procedimentos de licenciamento, a aprovação do projeto de lei irá causar uma insegurança jurídica. “A tendência é questionar a inconstitucionalidade da lei. Internamente eu mesmo farei essa provocação ao procurador-geral. E vamos questionar cada licença ambiental obtida por este meio autodeclaratório”, comentou.

Promotor da 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia, Juliano Barros Araújo argumenta ser lamentável que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) seja “contrária à Constituição, pois não consultou o CEMAm”, como não havia feito, segundo ele, para a Lei 20.694, que modificou os processos de licenciamento ambiental. “Existe toda uma política nacional de desmonte das políticas ambientais e de enfraquecimento dos licenciamentos. Em Goiás, que apoiou esse governo federal até semana passada, está sendo uma tentativa e, se passar, amplia para outros lugares.”

Ele explica que o problema do projeto de lei é que o governo estadual tenta zerar a fila dos processos de licenciamento, “mas para isso deixa de licenciar”. Para o promotor, o projeto de lei promove o que deixou de ser feito na lei aprovada em dezembro, quando se criou a classificação dos empreendimentos, mas não indicou qual tipo de licenciamento cada um deles devem fazer.

Semad diz ter vários controles

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) informa que o projeto de lei que estabelece a Licença Ambiental Extraordinária (LAE) prevê diversos controles do impacto ambiental da instalação ou operação de empreendimentos no âmbito regional. “O primeiro é a responsabilidade solidária do responsável técnico. Este terá que viabilizar a melhor técnica para a instalação e operação dos empreendimentos. O segundo é a realização de auditorias independentes, que deverão encaminhar os relatórios diretamente para a Semad e apontar as inconformidades”, afirma a secretária Andréa Vulcanis.

Essas inconformidades indicarão a ação imediata da Semad no controle da atividade, segundo Andréa. O projeto prevê ainda um terceiro controle, que será feito pós-licença, “com vistorias e controles efetivos tendo em vista a verificação do cumprimento das condicionantes ambientais” e também o uso da tecnologia, sendo mais um tipo de controle, com sistemas eletrônicos e de geoinformação, que já estão prontos para recepcionar e gerir as informações de forma automatizada, de acordo com a secretária. Atualmente, o período médio de entrega da licença varia conforme o tipo de empreendimento e a complexidade, em prazos que estão entre 3 e 8 anos. Com o projeto aprovado, a licença é rápida, o que facilita a construção e a operação, promovendo a retomada da economia.

A Semad informa que “a contar pela quantidade de processos em fila de espera, acredita-se que mais de 3 mil novos investimentos possam ser realizados em Goiás no curto prazo”. Líder do governo da Alego, o deputado Bruno Peixoto (MDB) afirma que a proposta dá condições e agilidade para o empresário investir no Estado. Houve consenso com a oposição após a retirada de artigos do projeto que permitiam a contratação de servidores temporários para atuar na Semad, inclusive na análise das licenças.