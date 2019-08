Cidades Promotor de Justiça de Goiás aciona ONU por superlotação na CPP de Aparecida de Goiânia Marcelo Celestino denuncia que complexo prisional está com o dobro de sua capacidade e garante que o documento é um alerta para a situação atual do complexo prisional

O promotor de justiça Marcelo Celestino acionou nesta tarde de quarta-feira (7) a Organização das Nações Unidas (ONU), para denunciar a superlotação na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia. No documento enviado à ONU, ele destaca que a CPP tem capacidade máxima para 1.463 presos, mas possui atualmente um número um pouco acima do dobro, com um total d...