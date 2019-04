Vida Urbana Promotor cita falta de ação de advogados

O promotor de Justiça Marcelo Celestino, da 25ª Promotoria de Goiânia, diz que, além de todo o contexto de morosidade judicial, a superlotação de presos provisórios no sistema prisional tem a ver também com a falta de ação dos advogados, o que ocorre, segundo ele, até de maneira voluntária em alguns casos. Após ter o pedido de habeas corpus coletivo negado no ano passado,...