O início da vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) em profissionais da educação no Estado, anunciado para maio pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) na manhã desta segunda-feira (26), depende do resultado de discussões da área técnica da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) com o Programa Nacional de Vacinação (PNI). Somando profissionais do ensino básico e superior, o grupo tem cerca de 106 mil pessoas.

O titular da SES-GO, Ismael Alexandrino, esclarece que ainda não existe definição sobre como ocorrerá a logística de vacinação desses profissionais. “Estamos na expectativa. Aguardando essa resposta do PNI”, diz Alexandrino, que explica que a área técnica da SES-GO entrou em contato com o programa federal ainda nesta segunda.

Com isso, ainda não se sabe se a imunização deste grupo será por ordem decrescente de idade ou se eles serão divididos por grupos de, por exemplo, trabalhadores da rede pública e depois da privada ou então entre ensino básico e superior. Também não foi definida qual a porcentagem de doses que chegarem no Estado serão destinadas para o grupo.

Alexandrino destaca que existe um pedido da SES-GO junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), para que os professores sejam incluídos como prioridade, mas que ainda não existe devolutiva do PNI sobre o assunto. “Há ainda uma recomendação do Ministério Público e do Ministério Público Federal para que não façamos a inserção de nenhum grupo que não esteja listado no PNI, nem mesmo pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB)”, explica.

Pelo Plano Nacional de Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Campanha contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, depois dos idosos e profissionais da saúde, outros grupos prioritários aparecem na frente dos profissionais da educação como, por exemplo, pessoas com deficiência grave, portadores de doenças pré-existentes, população de rua, forças de segurança e salvamento e a população carcerária.



Segurança Pública

A CIB foi o meio pelo qual o governo estadual conseguiu viabilizar a vacinação dos profissionais das forças de segurança e salvamento, que conta com cerca de 24 mil pessoas, antes mesmo dos portadores de comorbidades, que fazem parte do grupo de risco da doença e devem começar a ser vacinados em maio.

A imunização do grupo começou no fim de março. A inclusão foi feita por meio de um decreto estadual, que apontava que a medida foi aprovada em uma reunião do Centro de Operações de Emergência de Goiás (COE-GO).

Na época, tanto Caiado quanto o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) fizeram várias declarações e esforços em prol da vacinação do grupo. Miranda chegou a afirmar que em Goiás nenhum detento iria se vacinar antes dos servidores.

“Nossos heróis da segurança pública não pararam suas atividades em nenhum momento nesta pandemia. Tudo isso para garantir a integridade física de nossa gente. Dessa maneira, nada mais justo do que imunizá-los contra essa doença que já ceifou tantas vidas”, postou o governador no dia 25 de março, em uma rede social.

Atualmente, no Estado, 5% do quantitativo de doses que chegam nas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde são destinados para as forças de segurança e salvamento e outros 30% para os profissionais da saúde. O restante das doses é aplicado em pessoas com idade superior a 60 anos. A expectativa é de que o grupo seja completamente imunizado até o fim de abril.

Além disso, em outros Estados como, por exemplo, São Paulo, a vacinação de professores é feita desde o dia 10 de abril.