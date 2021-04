Cidades Projetos na Assembleia pretendem criar passaporte para imunizados contra a Covid-19 em Goiás Proposta é para que o documento seja utilizado para autorizar entrada em eventos e locais públicos, nos meios de transporte coletivos e em locais onde a aglomeração de pessoas exija controle sanitário

Três projetos de lei distintos tramitam na Assembleia Legislativa de Goiás para criar uma espécie de passaporte, físico ou digital, para as pessoas imunizadas com a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Estado ou outras medidas farmacológicas eficazes contra a doença e autorizadas pelas autoridades competentes. O primeiro deles foi apresentado pelo d...