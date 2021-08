Na pandemia, Alego teve 100 projetos de utilidade pública apresentados

Os deputados estaduais de Goiás apresentaram 100 projetos de declaração de utilidade pública durante a pandemia da Covid-19. As propostas são de 36 dos 41 parlamentares. Os dados foram extraídos do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) entre 11 de março de 2020 e junho de 2021. Desses, apenas 21 foram aprovados.

O primeiro caso de Covid-19 em Goiás foi registrado no dia 12 de março de 2020. No dia seguinte, o governo do Estado publicou um decreto declarando situação de emergência sanitária devido à pandemia. De lá para cá, 43 documentos relacionados ao avanço do vírus foram publicados e medidas de contenção de gastos, tomadas. Goiás inclusive recebeu R$ 1,33 bilhão em auxílio federal para combate ao vírus, que já vitimou mais de 21 mil pessoas no Estado.

Amma vai reformular projeto de adoção de parques em Goiânia

O programa Amigo Verde, da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), que possibilita uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e pessoas físicas ou jurídicas para a adoção de parques urbanos da capital em troca de espaços de publicidade nos locais, vai ser reformulado mesmo após 8 meses dos primeiros contratos assinados. Apesar de ser aprovado pela Câmara Municipal em 2018, a regulamentação e o edital para os interessados só ocorreu no fim de 2020, quando apenas duas propostas foram finalizadas, totalizando 4 dos 42 parques urbanos com o programa

A ideia da Amma era que os interessados tomassem conta da manutenção e revitalização dos parques urbanos, o que possibilitaria um maior cuidado por parte da administração pública com outras unidades de conservação ou ações em prol do meio ambiente. Para evitar que apenas os parques localizados em regiões consideradas nobres fossem escolhidos, o programa obriga a escolha de duas unidades, sendo uma em região mais nobre e outra na periferia da capital. O primeiro acordo se deu no começo de dezembro, com o Grupo Flamboyant, que passou a ser responsável pelos parques Flamboyant (Jardim Goiás) e Sabiá (Parque das Laranjeiras).

Aviação geral decola em Goiás

A pandemia de Covid-19 tem mudado o cenário da aviação geral. O setor ficou aquecido com aumento da demanda por transporte aeromédico e, com a redução no número de casos da doença causada pelo novo coronavírus, o transporte executivo para negócios e até para turismo também ganhou mais força em Goiás nos últimos meses.

Dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag) mostram que a movimentação da aviação geral nos 34 principais aeroportos do Brasil em junho já era maior do que ocorria em 2019. No Aeroporto de Goiânia, o transporte não regular – aquele que não inclui as grandes companhias aéreas – também registra fluxo maior do que ocorria no pré-pandemia.