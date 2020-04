O Clube de Costura, do Mega Moda Shopping, vai começar nesta segunda-feira (6) um projeto de produção de máscaras que serão doadas a lojistas e colaboradores da Região da Rua 44. A ação começará com duas costureiras, mas a expectativa é que voluntários se juntem e também doem tecidos para que as máscaras possam ser distribuídas a clientes no futuro próximo.

Segundo a Gerente de Marketing do Mega Moda, Thâmara Zaia, o propósito é ajudar o máximo de pessoas possíveis com as doações. “Queremos fazer o bem para que as pessoas se sintam bem e seguras. Acreditamos que esse primeiro passo será importante e esperamos receber muitas doações de tecidos, além de contarmos com a presença de voluntários, para aumentarmos essa produção”, afirma.

Apesar da atividade voluntária, o Clube da Costura permanece fechado para o público, atendendo a decreto do governo estadual. Interessados em doar tecidos ou ser voluntários devem entrar em contato pelo telefone (62) 98591-6597.