Cidades Projeto vai tentar fazer comunicação com baleias Iniciativa vai utilizar tecnologia no mar

Antes de seres extraterrestres, a primeira experiência de comunicação humana com outra espécie poderá ser atingida no mar, com um projeto que se propõe a decifrar a linguagem das baleias cachalotes, começando por ouvi-las atentamente.Em entrevista em Lisboa, onde participa da Cúpula Global da Exploração, o biólogo marinho israelense Dan Tchernov afirmou que “o começo...