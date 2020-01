Cidades Projeto do governo federal vai analisar esgoto de Goiânia para mapear uso de drogas Iniciativa do governo federal que começa por Goiânia e outras 4 cidades visa chegar a informações como tipos de substâncias mais consumidas

O governo federal quer mapear e levantar informações sobre uso de droga em Goiânia a partir de análise do esgoto, coletando material contido na urina e fezes. O projeto se chama Cloacina e será implementado também nas outras quatro cidades do programa “Em Frente, Brasil” - Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR) -, além do Distrito Fed...