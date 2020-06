Cidades Projeto troca cultura por solidariedade no Araguaia Com a proibição dos acampamentos nas praias devido à pandemia de coronavírus, iniciativa Estrelas do Araguaia vai distribuir cestas básicas e álcool em gel

Há 17 anos à frente do projeto Estrelas do Araguaia, o advogado e produtor cultural Sergei Cruvinel, de 46 anos, se sentiu na obrigação de alterar o foco da tradicional mobilização nas praias do Rio Araguaia durante a temporada de férias. A pandemia do novo coronavírus que levou o governo a proibir os acampamentos e aglomerações de pessoas ao longo do rio a partir do...