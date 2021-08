Cidades Projeto reduz tempo de diretores em escolas estaduais de Goiás Mudanças no processo de escolha de gestores de colégios públicos envolvem redução de mandatos e de permanência no cargo a partir da próxima eleição

As eleições para diretores de escolas estaduais de Goiás devem passar por reformulações a partir do próximo pleito. Por iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o Governo estadual apresentou proposta à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) em que reconfigura o processo de escolha, com alterações de termos, retirada de dispositivos da lei atual e inclusã...