Cidades Projeto quer obrigar motorista bêbado que causar acidente a ressarcir SUS por tratamento de vítimas Proposta, que abrange uso de qualquer substância psicoativa, segue para análise da CCJ do Senado Federal

Senadores da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovaram, nesta quarta-feira (3), projeto que obriga motorista que causar acidentes após ao cosumo de álcool ou qualquer substância psicoativa deverá ressarcir os Sistema Único de Saúde (SUS) pelas despesas com o tratamento das vítimas, inclusive o próprío motorista, se for o caso. Com a aprovação, o projeto de lei...