Cidades Projeto que permite ao SUS utilizar leitos da rede privada é aprovado no Senado Pelo texto, o governo deverá, inicialmente, abrir um chamamento público para contratação emergencial dos leitos

O Senado aprovou por unanimidade nesta terça-feira, 26, o projeto de lei que permite que SUS (Sistema Único de Saúde) utilize leitos de UTI em hospitais privados no caso de pacientes com síndrome respiratória aguda grave ou com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. De autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), a prop...