Cidades Projeto que pensa a cidade de Anápolis para os próximos 30 anos é lançado Realizada pelo POPULAR em parceria com a prefeitura, iniciativa busca soluções para o desenvolvimento do município e dos anapolinos

A cidade que abrigará os anapolinos daqui a 30 anos começará a ser pensada em breve. Com o intuito de traçar ações voltadas para o desenvolvimento, o crescimento sustentável e para proporcionar melhores condições de vida para os moradores do município, foi lançado, nesta quarta-feira (4), o projeto Agenda Anápolis 2050, realizado pelo POPULAR em parceria com a prefeitur...