O projeto de lei que estabelece o Regime Extraordinário de Licenciamento Ambiental (REL), encaminhado pelo governo estadual à Assembleia Legislativa (Alego) na semana passada, foi aprovado nesta quarta-feira (15) em sessão plenária remota em primeira votação. A proposta, que diminui a quantidade de fases obrigatórias a que um empreendimento deve passar para obter o licenciamento desde que o mesmo entre em operação entre este ano e o próximo, recebeu 30 votos favoráveis dos deputados presentes e um contrário. O documento tem como justificativa a necessidade de retomada econômica rápida em razão da crise causada pela pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Segundo o governo, com a desburocratização do licenciamento, os empreendedores terão maior facilidade e rapidez para investirem no Estado. O projeto declara ainda que o regime só funcionará enquanto o decreto de calamidade pública, em razão da pandemia, estiver em vigor. Para a aprovação na Alego, oposição e situação tiveram que entrar em acordo enquanto a proposta ainda estava na Comissão Mista. Na terça-feira (14), três artigos foram suprimidos do documento original enviado pelo governo, em que todos eles dissertavam sobre a possibilidade do Estado contratar servidores em caráter temporário para o exercício de atividades da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Também na Comissão Mista, uma emenda aditiva do deputado Vinícius Cirqueira (Pros) foi colocada, em que declara os campos de murundus como de preservação, conforme contou o líder do governo na Casa, deputado Bruno Peixoto (MDB). Para ele, o projeto é de grande importância para dar condições e agilidade para os empresários, pensando em agricultores, pecuaristas e investidores. “É uma proposta inovadora e, com ela, Goiás sai na frente neste momento”, disse após a votação na Comissão Mista. No entanto, promotores ligados à área do meio ambiente criticam o projeto estadual, sobretudo por, segundo eles, o mesmo não ter sido debatido com a população e, principalmente, com o Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemam), o que seria considerado inconstitucional.

Para a Semad, o projeto está sim sendo debatido com a sociedade, já que está em trâmite na Alego e os deputados são os representantes da população. A secretaria considera ainda que “não existe nenhum artigo das constituições federal e estadual que foi violado”. A secretaria, em nota, informa que a “Constituição Federal diz que os empreendimentos de significativo impacto ambiental dependem de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA-Rima). Por isso, o projeto ressalvou que não se aplica a estes empreendimentos”. A proposta enquadra todos os empreendimentos que estiverem entre as classes 1 e 5, sendo a única exceção os de classe 6. Neste caso, são empreendimentos de grande porte e de grande impacto ambiental.

O coordenador da Área de atuação do Meio Ambiente e do Consumidor do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Delson Leone Junior considerou que o projeto peca ao não calcular qual o impacto socioambiental do mesmo com as mudanças na forma de obtenção das licenças ambientais. A Semad informa que “na verdade a iniciativa não tem obrigação de fazer exercício de futurismo. O futuro que pode ser antevisto, neste momento, é a crise econômica. Para esta dura realidade, a resposta que se apresenta é no sentido de efetuar a desburocratização máxima do licenciamento ambiental.”

Conselho ficou fora por ser regime extraordinário

A falta de consulta ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemam) sobre o projeto que cria o Regime Extraordinário de Licenciamento Ambiental (REL) é justificada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) por se tratar de um projeto que visa a estabelecer medidas diante de uma calamidade pública.

“Não consta que o governo federal tenha ouvido instituições semelhantes para declarar calamidade, editar medidas provisórias e outras iniciativas inadiáveis”, argumenta. Para o promotor Juliano Barros Araújo, conforme publicado pelo POPULAR na última terça-feira (15), o Estado se aproveita da situação de calamidade para estabelecer um novo regime de licenciamento ambiental, com o objetivo de zerar a fila de processos em busca do documento e optando por não realizar o procedimento, pois a maior parte dos documentos será dada após autodeclaração, sem a fiscalização devida.

A Semad informa que “não se deixará de licenciar” e que “as licenças continuarão a ser emitidas e controlados todos os impactos ambientais das atividades”, já que os processos passarão por controles e também vistoriados e fiscalizados na fase de pós-licença pela própria secretaria.