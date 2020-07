O Instituto Rede Mulher Empreendedora e o braço filantrópico do Google estão lançando o projeto Potência Feminina, programa nacional que apoiará negócios liderados por mulheres por meio de capacitação, aceleração de negócios e capital semente, que são investimentos que ajudam empreendedores em seu estágio inicial a tirar os planos do papel.

Por causa da Covid-19, pesquisa realizada em maio deste ano pelo Instituto RME e pelo Instituto Locomotiva, cerca de 86% dos negócios liderados por mulheres não estão funcionando ou estão com menor movimento e 60% das empreendedoras acreditam que terão no máximo um salário mínimo como rendimento durante a pandemia.

Segundo a assessoria do instituto, o Potência Feminina vai contar com uma doação de aproximadamente R$ 7,5 milhões do Google, que viabilizará ações para ajudar diretamente cerca de 50 mil pessoas selecionadas pelo programa nos próximos dois anos a recuperar os impactos resultantes da pandemia.

Segundo Ana Fontes, do Instituto RME, o programa foi pensado para dar suporte às mulheres e empreendedores, além das 10 vagas para Organizações da Sociedade Civil, OSCs, que serão selecionadas entre as inscritas. “O empreendedorismo vem atravessando uma das mais sérias crises econômicas das últimas décadas. Quando apontamos a lupa para o empreendedorismo feminino, os problemas se agravam, já que o acesso a crédito e a emprego é comprovadamente limitado”, comentou Ana por meio de nota à imprensa.

Para a participação dos parceiros, o Instituto RME realizará uma chamada pública exclusiva para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos de todo o país. O edital foi publicado no último dia 29 de junho.

As OSCs terão apoio do Instituto RME e as pessoas selecionadas pelo programa vão receber a doação de sete computadores, cada, além de ter os custos de internet e de material de apoio cobertos até dezembro de 2021. Vale ressaltar que os computadores permanecerão com as organizações após o término do programa. As inscrições vão até o dia 19 de julho e a informações completas podem ser acessadas via site https://www.potenciafeminina.net.br/

Sobre o RME

O Instituto RME foi criado em 2017 e é o braço social da Rede Mulher Empreendedora (RME). O foco da iniciativa é, segundo a rede, capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil e ajudá-las a conseguir autonomia sobre suas vidas e seus negócios.