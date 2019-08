Cidades Projeto piloto de segurança pode ir de Goiânia para o Entorno do DF Capital havia sido selecionada como uma das cinco cidades no País a receber reforço do Ministério da Justiça em parceria com o governo estadual. Secretário estadual de Segurança Pública diz , em entrevista à CBN Goiânia, que região do Entorno sofre mais com violência.

Prevista para ter ocorrido até o dia 23 de junho, a chegada de integrantes da Força Nacional de Segurança Pública para atuar em parceria com as forças policiais da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP), em um projeto inédito com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode ter o local de ação transferido de Goiânia, onde estava inicialmente previsto, para o...