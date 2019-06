Cidades Projeto no Senado tenta anular julgamento do STF que criminalizou homofobia Autor da proposta, senador Marcos Rogério (DEM-RO) argumentou que não é contrário ao mérito da decisão, mas contra o papel de o Supremo "legislar" enquanto o Parlamento discute o tema

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir enquadrar a homofobia e a transfobia como racismo, senadores se movimentam para tentar anular o julgamento. Parlamentares reagiram ao julgamento do STF, que avaliou omissão do Congresso por não ter aprovado até hoje uma lei sobre o tema. Aliado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o senador Marcos Rogério (DE...