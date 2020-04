A Prefeitura de Rio Verde deu início nesta quinta-feira (2) ao projeto Máscara Solidária, que visa à fabricação de máscaras protetoras por voluntários. Os equipamentos são destinados a profissionais da saúde e grupos de risco.

No momento, estão trabalhando na fabricação das máscaras voluntários do curso de Corte e Costura do Pólo de Confecções do município. O objetivo da equipe, segundo a administração municipal, é produzir 2 mil máscaras por dia, até chegar a meta de 50 mil.

Para se voluntariar, é preciso entrar em contato pelos números 3620-2048 e 99984-9730 (WhatsApp). O trabalho pode ser feito de casa.