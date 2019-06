Cidades Projeto libera ruídos no Centro de Goiânia acima do limite da indústria Texto aprovado permite que som produzido em zonas residenciais seja superior ao barulho de fábricas

Moradores de zonas residenciais e no Centro de Goiânia terão de lidar com barulho acima do que é permitido em zonas industriais da capital e do que é recomendado como limite para as cidades pela Organização Mundial de Saúde (OMS), caso o prefeito Iris Rezende (MDB) sancione projeto de lei aprovado na Câmara de Goiânia em segunda votação nesta semana que permite o aumen...