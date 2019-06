Cidades Projeto ensina música para transformar vidas de crianças e adolescentes em Goiânia Grupo se apresentou ontem pela primeira vez: ação é realizada com o apoio da Arquidiocese de Goiânia e de empresas privadas e financiada pelo governo federal por meio da Lei de Incentivo à Cultura

Diante do olhar atento de familiares, amigos e demais espectadores, dezenas de crianças e adolescentes subiram a um palco, nesta sexta-feira (14), pela primeira vez. Munidos de instrumentos como violino, violoncelo, contrabaixo e percussão ou cantando no coral, eles protagonizaram o concerto inaugural do projeto Primavera Social, que se propõe a desenvolver oficinas cultur...