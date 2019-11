Cidades Projeto Enem digital faz MEC correr para aumentar estoque de questões Apresentado em julho, novo modelo de prova será aplicado no ano que vem para 50 mil candidatos

A versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), prometida pelo Ministério da Educação (MEC) para começar a ser aplicada em 2020, ainda esbarra no aumento do banco disponível de questões e na falta de estudos que comprovem que esse formato tem o mesmo nível de dificuldade do atual, com a prova em papel. O ministério afirma ter acelerado o processo para criar n...