Cidades Projeto do presidente do Senado determina que todas vacinas compradas pela iniciativa privada sejam doadas ao SUS Assim que a imunização dos grupos prioritários tiver sido concluída, as empresas poderão adquirir vacinas para comercialização ou utilização, prevê o projeto em um segundo momento

Projeto de lei do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), determina que todas as vacinas contra a Covid-19 que venham a ser adquiridas pela iniciativa privada sejam doadas para o Sistema Único de Saúde (SUS), que então as incorporará ao Programa Nacional de Imunizações e cuidará de sua distribuição. Em um segundo momento, prevê o projeto, quando a imuniz...