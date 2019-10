Cidades Projeto do BRT em Goiânia já teve seis alterações Desde o início das obras, ainda em 2015, Paço Municipal teve de fazer adequações, entre elas na Praça do Cruzeiro, cujos trabalhos devem ser iniciados nesta quarta-feira (23)

O projeto original para a construção do BRT Norte-Sul em Goiânia já teve de passar por pelo menos seis grandes adequações e será entregue diferente do que foi planejado inicialmente. Entre as alterações, há exigências do Ministério Público Federal (MPF), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ou até mesmo questões econômicas, para diminuir o...