Cidades Projeto de lei que permite licença ambiental sem análise prévia é aprovado na Alego Protocolado no dia 20 de novembro, o chamado Licenciamento do Adesão e Compromisso (LAC) teve tramitação rápida e 2ª votação foi realizada nesta terça-feira (3)

Foi aprovado, na tarde desta terça-feira (3), em 2ª votação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o projeto de lei que prevê licenciamento ambiental declaratório em todas as fases do processo, sem análise prévia ou vistorias de técnicos ambientais. A aprovação seguiu de forma rápida e não houve questionamentos na hora da decisão. Diferente do que se vê...