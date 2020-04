Com informações do HMAP

Cristiane Lima Com informações do HMAP

Pacientes do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) poderão amenizar a saudade nestes dias em que as visitas estão suspensas por conta do isolamento social imposto como forma de barrar o avanço do coronavírus. A partir desta quinta-feira (2), eles podem fazer chamadas de vídeo para seus amigos e familiares para conversar de maneira mais humanizada.

Diretora de humanização da unidade, Marlete Silva destaca que a ação visa atenuar o sofrimento dos familiares neste momento em que o contato físico não é indicado. “Criamos o projeto para aproximar os pacientes de seus familiares neste momento difícil”, explica. O projeto foi batizado de “Aproximando HMAP” e não tem data para ser encerrado.

Para proporcionar este momento, o HMAP vai disponibilizar três tabletes para as enfermarias da unidade. As videoconferências serão realizadas de acordo com autorização da equipe médica do Setor. Além disso, o “Aproximando HMAP” também possibilita que amigos e familiares enviem suas mensagens através do e-mail: aproximandohmap@hmap.org.br. Os recados serão impressos e lidos aos enfermos pela equipe multidisciplinar do hospital.

No Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), desde a semana passada foi disponibilizado um e-mail para receber as mensagens, que são impressas e entregues para os destinatários. Quem não pode ler sozinho tem o apoio de psicólogas. No assunto do e-mail, o remetente deve escrever o nome completo do paciente e a data de nascimento ou ou número do leito em que está internado. O e-mail deve ser enviado para: hugosolidario@ints.org.br