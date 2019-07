Cidades “Projeto consolida equívocos de plano diretor de 2007”, diz pesquisadora Arquiteta e urbanista Anamaria Diniz diz que projeto em tramitação não corrige problemas detectados em lei de 12 anos atrás e critica falta de diagnósticos

Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos da Cidade (Nipec), a professora e pesquisadora com doutorado em Arquitetura Anamaria Diniz é bastante crítica não apenas ao projeto de lei do novo Plano Diretor de Goiânia como ao atual, que foi sancionado em 2007. Para ela, além de estar faltando uma discussão mais ampla que envolva a sociedade, o atual projeto...