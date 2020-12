Cidades Projeto com serviços voltados para pessoas em situação de rua é inaugurado em Goiânia No espaço, os beneficiados terão acesso a serviço de cabeleireiro, equipamentos para higiene pessoal, refeição, kit com toalha, máscaras, camiseta, creme dental, escova, fio dental e ainda terão orientação sobre higiene bucal

Foi inaugurado nesta quarta-feira (9) em Goiânia o projeto “Se Essa Rua Fosse Minha”, que promete disponibilizar uma série de serviços para pessoas em situação de rua. A ação social, que é coordenada pelo Sesc, Senac e Fecomércio em parceria com a Prefeitura da capital e o Governo de Goiás, está instalado no estacionamento do Parque Mutirama, na Avenida Araguaia. No espaço...