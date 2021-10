Cidades Projeto busca localizar 63 sítios arqueológicos identificados em Goiás Estado sedia projeto-piloto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para localizar sítios arqueológicos identificados entre os anos de 1960 e 1990

Sessenta e três sítios arqueológicos localizados em seis municípios goianos e cadastrados junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) entre o final das décadas de 1960 e 1990 serão alvo de um projeto-piloto a ser desencadeado pela superintendência regional do órgão ainda este ano. Trata-se do primeiro projeto de recadastramento do governo fede...