Projeto armamentista de Bolsonaro segue em curso, apesar de liminar de Rosa Weber, dizem especialistas

Especialistas em segurança pública elogiam a decisão da ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), de suspender trechos de quatro decretos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre armas e munições, mas afirmam que o projeto armamentista do governo segue em curso. Até agora, a gestão Bolsonaro editou 31 atos normativos, entre decretos e portar...