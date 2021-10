Cidades Senado aprova projeto que agiliza prisão preventiva em caso de violência doméstica Texto segue para apreciação na Câmara. O autor da proposta é o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO)

O Senado aprovou nesta quarta-feira (13) projeto de lei que autoriza, no caso dos crimes de violência doméstica e familiar, que as medidas cautelares sejam concedidas de imediato, sem necessidade de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. O texto vai à Câmara. De acordo com o autor da proposta, senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), a intenção é ...