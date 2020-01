Cidades Proibido, MEC vaza por dois minutos lista de aprovados no Sisu O Ministério da Educação informou que o conteúdo visualizado não representa o resultado oficial

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) relataram o vazamento da lista com resultados dos selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), por cerca de dois minutos na manhã desta terça-feira (28). Os estudantes usaram as redes sociais para expor os problemas. No Twitter, um jovem postou a seguinte frase:“E o Sisu que divulgou as...