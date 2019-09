Cidades Proibida no Brasil, venda de cigarro eletrônico é feita em sites e nas redes Anvisa determinou desde 2017 a retirada de 727 anúncios online do item; modelo virou alvo de autoridades de saúde nos EUA após registro de sete mortes que podem estar ligadas ao uso desse produto

Proibida no Brasil, a venda de cigarro eletrônico - ou vape - ocorre sem controle na internet e no comércio popular das grandes cidades do País. Desde 2017, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de 727 anúncios online do produto. Esse cigarro, comum na Europa e nos Estados Unidos, virou alvo de autoridades de saúde americanas após o...