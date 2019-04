Vida Urbana Programador é preso por produzir 'supermaconha' de forma automatizada em Aparecida de Goiânia Local contava com ventilação própria, sistema de umidificação, timer de temperatura e irrigação

Um laboratório de maconha automatizado foi fechado neste domingo (28) no Residencial Santa Fé, em Aparecida de Goiânia. A residência, alugada, era utilizada para produção de Skank, conhecida como supermaconha. Idealizado por um programador de software com conhecimento de técnicas de agricultura, o local contava com ventilação própria, sistema de umidificação, timer de te...