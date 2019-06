Cidades Programa vai liberar R$ 1 bilhão para transporte urbano sobre trilhos O Brasil tem 21 sistemas metroferroviários com 15 operadores atuando em 11 estados e no Distrito Federal

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou hoje (28) o Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros sobre Trilhos (Retrem). Segundo o ministro, será disponibilizado R$ 1 bilhão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiar a compra ou reforma de composições para transporte sobre t...