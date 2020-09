Cidades Programa oferece bolsas de estudo para estudantes da rede pública Inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (16). Um dos requisitos para concorrer à vaga, do Cogna Educação e Colégio Integrado, é ter uma renda familiar per capita de até dois salários mínimos

Estudantes de escolas públicas podem concorrer a bolsas de estudo no Programa de Bolsas do Ensino Médio da Cogna Educação . O benefício é válido durante os três anos do ensino médio. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (16), por meio do site: https://www.institutosomos.org/. Um dos requisitos para concorrer à vaga é ter uma renda familiar per capita de a...