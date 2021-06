Cidades Programa oferece bolsa de incentivo educacional para estudantes goianos; saiba como participar Aos alunos selecionados será ofertada bolsa educacional multidisciplinar até o ingresso na universidade, inserção em programas de desenvolvimento pessoal e orientação profissional

Começa nesta segunda-feira (14), o período de inscrições para a seleção do Instituto Ser Tão Grande direcionadas para estudantes da rede pública que cursam o 9º ano do ensino fundamental em Goiás. As inscrições encerram em 1º de setembro. Esta é a terceira seleção realizada pelo instituto. Aos alunos selecionados será ofertada bolsa educacional multidisciplinar até o ...