Programa “Mais Empregos” oferece mais de 4 mil vagas em 19 cidades goianas

O Sistema Nacional do Emprego (Sine) está oferecendo, por meio do programa “Mais Empregos”, 4.075 vagas para trabalhadores de 19 cidades do Estado, sendo 142 para pessoas com deficiência. Os interessados devem agendar o atendimento pelo site do Vapt Vupt e comparecer em uma das unidades com carteira de trabalho, documentos pessoais, currículo e comprovante de endereço. As oportu...