A próxima fase do programa "Mães da Favela ON" beneficiará 20 mil famílias em 22 cidades de Goiás com a entrega de chips de celular com planos gratuitos de internet e de ligações ilimitadas pelo prazo de seis meses. As entregas começam nesta terça-feira (20), a partir das 10h.

Iniciativa da Central Única das Favelas (Cufa), em parceria com a Tim e com a curadoria da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o projeto tem o objetivo de beneficiar as mães, para que elas possam empreender e buscar especializações, e seus filhos também, para que possam voltar a estudar de forma online.

"É um privilégio para a Unesco apoiar o trabalho da CUFA e do projeto Mães da Favela, pois são mobilizações sociais como essas que levam ajuda rápida e efetiva a quem realmente mais necessita, neste momento em que precisamos agir com celeridade para alcançar tantas famílias em situação de vulnerabilidade", disse Marlova Jovchelovitch Noleto, Diretora e Representante da Unesco no Brasil.

O projeto "Mães da favela" agora denominado "Mães da Favela ON" já beneficia mais de 500 mil mães dos 26 Estados e o Distrito Federal.